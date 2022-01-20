Öğrenciler okullardan çıkan atık malzemelerle kedi evleri yaptı

Karabük’te Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Mobilya ve dekorasyon bölümü öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için okullardan çıkan atık malzemelerle 50 kedi evi üretti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan kedi evleri, Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen etkinlikle sosyal yaşam merkezlerine, okul ve muhtarlıklara dağıtıldı.

Düzenlenen törende konuşan Karabük Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Vali Fuat Gürel’in talimatıyla sokak hayvanlarının korunmasına yönelik kurul oluşturulduğunu söyledi.

Öğrencilerin çalışmaların sonucunda sıfır atık projesi kapsamında 50 kedi evi yapıldığını anlatan Akın, “Buradaki ürünler doğaya kazandırılabilen ürünlerden olup sokak hayvanlarını korumak adına yapıldı. Karabük adına üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyoruz. Valilik, İl Özel İdaresi ve kamu kurumları olarak mama desteği vereceğiz. Bu zor hava koşullarında onları yalnız bırakmamış olacağız. Aynı çalışmalarımız, sokak hayvanlarının hepsini kapsayacak şekilde olacak" dedi.

Konuşmanın ardından kedi evleri mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Etkinliğe, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, okul müdürleri, öğretmenler ve muhtarlar katıldı.