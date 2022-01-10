Öğrenciler kar safarisinde bir araya geldi

road ekipleri girdi. Üniversite öğrencileri, off-road araçları ile yaylalara ulaştırılarak, kar safarisi yapıldı.

Düzce’de geçtiğimiz haftalarda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yer yer 70 santimetreye kadar ulaştı fakat şehir merkezinde etkili olmadı. Türkiye’nin dört bir yanından eğitim için Düzce’ye gelen öğrenciler ise şehir merkezinde kar ile karşılaşamayınca devreye off-road ekipleri girdi. Dümerang ve Düzce Safari Off-Road Kulübü, öğrenciler için ’kar safarisi’ etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, şehrin yüksek kesimleri Odayeri, Hera, Balıklı, Şehirli, Koca ve Sinekli Yaylası’nda öğrenciler karla buluşturuldu. Adrenalin ve macera dolu güzergahta off-road araçları ile karla buluşan öğrenciler doyasıya eğlendi. Kar safarisi, drone ile havadan da görüntülendi.