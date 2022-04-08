Öğrenciler çevre bilinci kazandı

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Bürosu çalışanları, okullarında ziyaret ettikleri öğrencilere, çevre konusunda önemli bilgiler vererek bilinçlenmelerine katkıda bulundu.

2022 yılını İklim Yılı ilan ederek iklim kriziyle ilgili yapılabilecekler hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak için çaba gösteriyor.

Nilüfer Belediyesi, çevreyi koruma ve iklim kriziyle mücadele bilincini gelecek nesillere kazandırmak için okullarda da eğitici faaliyetler gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Bürosu çalışanları, pandemi döneminin ardından eğitim çalışmalarına yeniden başladı. Çevre Bürosu yetkilileri, Akçalar Mahallesi’ndeki Fahriye Sayarel Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek çevre, hava ve gürültü kirliliği hakkında eğitici bilgiler verdi. Yönetmelikler, kirliliklerin sağlık üzerindeki etkilerine de değinilen toplantıda öğrenciler de merak ettikleri sorulara yanıt aradı.

Bitkisel atık yağların toplanması hakkında da detaylı bilgiler veren Nilüfer Belediyesi çalışanları, öğrencilerden belediyenin düzenlediği, Okullararası Atık Yağ Toplama Yarışması’na katılmalarını istedi.