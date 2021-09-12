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OGM: “Bugün çıkan 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık”

Orman Genel Müdürlüğü bugün çıkan 4 orman yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.

Çevre 12.09.2021, 22:24
OGM: “Bugün çıkan 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık”

Orman Genel Müdürlüğü bugün çıkan 4 orman yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.



Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman yangınları %90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkat edeceğiz, çevremizi uyaracağız, ormanlarımızı birlikte koruyacağız. Eskişehir Mihalıççık, Bursa Yıldırım, Denizli Pamukkale ve İzmir Seferihisar bölgelerinde meydana gelen 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık” denildi.

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