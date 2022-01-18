Off-road tutkunları 1 metre karda safari yaptı

Road kulübü üyeleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlere çıktı. Macereseverler, 1 metre karda hem yayla yollarını açtı hem de adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı. Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri de, yüksek kesimlerde adrenalin dolu dakikalar yaşamak için 15 araçlık konvoy düzenledi. Yola çıkan maceraseverler, yayla yollarını da ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti. Adrenalin ve macera için bazı yollarda dakikalarca yolu geçmeye çalışanlar olsa da ekipler son olarak Abant Gölü’nün zirvesine ulaştı.