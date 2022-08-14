Oder Nehri’ndeki balık ölümlerinin nedeni henüz netlik kazanmadı

Polonya Çevre Bakanı Anna Moskwa, Oder Nehrin’deki toplu balık ölümlerinde zehirli maddelerin göz ardı edilmediğini belirterek, şimdiye kadar yapılan testlerde toksik maddeye rastlanmadığını aktardı.

Polonya’nın Almanya sınırındaki Oder Nehri’nde temmuz ayının sonundan bu yanan tonlarca balık telef olmuş, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada, Oder Nehri’ne kasıtlı olarak “büyük miktarda kimyasal atık” döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etmişti. Polonya Çevre Bakanı Anna Moskwa yaptığı açıklamada, Oder Nehrin’deki toplu balık ölümlerinin nedeni olarak zehirli maddelerin göz ardı edilmediğini ancak, şimdiye kadar yapılan testlerde toksik maddeye rastlanmadığını aktardı. Moskwa, "Bugün itibariyle, bu (su) testlerinin hiçbiri toksik maddelerin varlığını doğrulamadı. Aynı zamanda balıklar üzerinde testler yapıyoruz. Balıklarda cıva ve ağır metal testlerini tamamladık. Toplanan örneklerde cıva ve ağır metallere rastlanmadı" dedi.

Örneklerin şu anda tarımsal ilaç varlığı için test edildiğini ve önümüzdeki saatlerde yaklaşık 300 maddenin daha kontrol edileceğini aktaran Moskwa, "Zehirli maddelerin hiçbirini hariç tutmuyoruz. Bu yüzden failin derhal tanımlanmasıyla ilgileniyoruz. Nehir boyunca ticari ve endüstriyel faaliyetler yürüten kuruluşları kontrol ediyoruz" dedi.

Alman ve Polonya hükümetleri, kitlesel balık ölümlerinin büyük bir çevresel felaket olduğunu ve nehrin normale dönmesinin yıllar alabileceğini ifade etti.