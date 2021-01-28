Ödemiş’te yağış alarmı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle ekipler alarma geçti. Ova kesimlerde yağmurun etkisiyle yaşanan su baskını ve taşkınlara müdahale edilirken, Bozdağ’da yoğun kar yağışı sonrası yolların açık tutulması için çalışma başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün saat 18.00 itibarıyla Ödemiş’te kent merkezine 25,6 mm, Demirdere Mahallesi’ne 46,95 mm, Bozdağ Kayak Merkezi’ne 53,48 mm yağış düşerken, belediye ekipleri aşırı yağışlarla birlikte yaşanan su baskını ve taşkınlara müdahale etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarıları sonrası mağduriyetlerin yaşanmaması adına kentin farklı noktalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde önlemlerini artıran Ödemiş Belediyesi ekipleri, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde vatandaşların yardım çağrılarına koştu.

Şiddetli yağış sonrası Küçük Menderes Nehri’nde sürüklenen malzemeler, Kızılcaavlu Mahallesi’ndeki köprüde tıkanmaya yol açtı. Yardım çağrısı üzerine iş makinesiyle yapılan temizlikle büyük bir taşkın tehlikesi önlenmiş oldu. Gölcük Yaylası’nda da yerleşim alanlarındaki su baskınlarına müdahale edilerek, suyun göle tahliyesi sağlandı. Gölcük Yaylası ile Subatan Yaylası’nı bağlayan yolda yaşanan heyelan sonrası müdahalede bulunularak önlem alındı. Ovakent Mahallesi’nde aşırı yağışlara dayanamayıp bir bölümü çöken evin enkazı temizlendi. Ova kesimlerindeki bağlantı yollarında menfezler ekiplerin müdahaleleriyle açık tutuldu, şarampol temizlikleri yapıldı.

Dağlarda kar mücadelesi başladı

Bölgede dağlarda da kar yağışı etkili oldu. Bozdağlar ve Aydın Dağları yağan karla beyaza büründü. Yoğun kar yağışından nasibini alan Bozdağ Mahallesi’nde kayak merkezi yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Bölgede yolların açık tutulması için çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bozdağ ve civarındaki yolları kullanacak sürücüler zincir takmaları konusunda uyarılıyor.