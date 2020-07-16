Ödemiş’e Avrupa’nın en büyük çevre dostu katı atık tesisi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen “Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi” projesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Küçük Menderes havzasındaki Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Torbalı ve Selçuk’un katı atıklarını değerlendirecek tesis, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük katı atık yönetim tesisi olacak.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediye meclis üyeleri ve kent merkezindeki mahallelerin muhtarlarıyla ile birlikte çevre dostu ‘Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin şantiyesine teknik gezi düzenledi. Başkan Eriş ve beraberindekiler, dünyanın en gelişmiş entegre katı atık yönetim teknolojilerinden birisine sahip olacak tesisteki son durum hakkında Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra çevre dostu tesisin inşa halindeki üniteleri incelendi.

29 Ekim’de açılması hedeflenen tesisin Avrupa’nın en büyük katı atık yönetim tesisi olarak hizmet vereceğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planı’nın bir parçası olan tesisteki inşaatın tam gaz devam ettiğini söyledi. Başkan Eriş, “Son teknolojinin kullanılacağı bu tesis ile Küçük Menderes havzası olarak adlandırdığımız yedi ilçede ortaya çıkan katı atıklar ayrıştırılıp ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayisine hammadde olacak. Organik atıklardan ise elektrik enerjisi ve gübre üretilecek. Avrupa’nın en büyük tesisi havzamıza kazandırılıyor. Katı atık sorunu ortadan kalkacak. Çevremizi ve altından değerli topraklarımızı koruyan bu tesis elektrik enerjisi üretimiyle de ülke ekonomimize büyük bir katkı sağlayacak. Atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda da önümüzdeki haftalarda çalışmalar olacak. Tamamı kapalı olarak planlanan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde son teknoloji kullanılıyor. Bu tesis tamamen çevreyi düşünüyor. Bugün de meclis üyelerimiz ve merkezimizdeki mahalle muhtarlarımızla son durumu yerinde görüp bilgi aldık. Tesisin çalışma şekli ve bölgemiz açısından önemi konusunda hemşehrilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Tam kapasiteye ulaştığında 100 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak

Ödemiş’te atık su arıtma tesislerinin güneyindeki 50 bin 247 metrekarelik alanda inşaatı yoğun bir tempoda devam eden tesiste ilk etapta günlük maksimum 750 ton katı atık işlenmesi planlanıyor. Kademeli olarak sağlanacak artışla günlük maksimum bin 200 ton katı atık kabulü hedefleniyor. Tamamen kapalı olarak planlanan tesiste mekanik ayırma, biyometanizasyon üniteleri, kompost üretim, elektrik enerjisi üretim üniteleri bulunuyor. Tam kapasiteye ulaştığında 100 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek miktarda üretim yapabilecek olan çevre dostu tesise Ödemiş ile birlikte altı ilçeden gelecek atıklar ayrıştırılacak. Ayrıştırma sonucunda ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayisine hammadde olarak sunulurken organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek.