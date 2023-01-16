Bingöl Çevre Geliştirme Derneği Başkanı ve Ziraat Mühendisi Cuma Karaarslan, “Ocak sonu ya da şubatta yağacak kar da fayda değil, çünkü eriyik yağıyor. Şimdi yağsaydı donuk olacaktı. Donmayan ve kalmayan kar, kâr değildir” dedi.

Bingöl genelinde beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Son birkaç yıla bakıldığında bu mevsimde yer yer bir metreyi aşkın karın olduğu anımsanırken, kent genelinde gündüzleri ılıman bir hava hakim. Bu durum başta çiftçiler olmak üzere herkesi tedirgin etti.

60 yıldır böylesi bir durumun görülmediğini belirten Bingöl Çevre Geliştirme Derneği Başkanı ve Ziraat Mühendisi Cuma Karaarslan, "Bölgemizde eski insanlar ’aralık ayında kar yağmazsa bu yıl kış olmaz’ derdi. Sebebi aralık ayında yağan karın donarak dağlarda yer altı sularını beslemesiydi. Bu yıl ocak ayının ortasındayız ve halen kar yağmadı. Yağan kar ise yeri tutmuyor ve halen ılıman bir mevsim var. Küresel iklimin kaotik evresindeyiz, yani ne olacağını ön göremediğimiz bir durum. Bölgedeki su kaynakları ve yeraltı su kaynaklarının yok oluşu ve zaten bu yıl kuraklığı yaşamıştık. Umut ediyorduk dağlar karlar ile buluşur diye ama olmuyor” diye konuştu.

Buğdayların donduğunu aktaran Karaarslan, “Ne olacak bilmiyoruz. Sıcaktan yanıyor, soğuktan donuyor. Kar örtüydü, ısıtıp köklerini kalınlaştırdığında güçleniyordu oda ortadan kalktı. Teknoloji gelişti, hava durumlarına 60 günlüğüne baktım. Bingöl’ün eskiden tam yağışlı gün sayısının ortalaması 35’ti. Şuan yağış geçişi ihtimali olan ise 14 gün" diye konuştu. Aradaki farkın durumun vahametini ortaya koyduğunu belirten Karaaslan, "Ocak sonu ya da subatta yağacak kar da fayda değil, çünkü eriyik yağıyor. Şimdi yağsaydı donuk olacaktı, donmayan ve kalmayan kar kâr değildir” diye konuştu.