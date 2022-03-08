O sahilden alınan kumlar geri bırakılacak

Kastamonu’nun Cide ilçesinde deniz kıyısında alınan ve tehlike oluştuğu belirlenen kumlar, sahile geri bırakılacak.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Kumluca ve Kalafat mevki’inde sahilden kum alınması, sahilde tehlike oluşturmuştu. Olayın gündeme getirilmesi ve vatandaşların şikayeti üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, kum alımı durduruldu. Çalışmaların durdurulması üzerine Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu bölgede incelemelerde bulundu.

"Kesinlikle bir daha dere ağızlarından malzeme alınmayacak"

Cide’de çalışmaların sürdüğü alanda denetim yapan Bölge Müdürü Yaroğlu, vatandaşlarla da görüştü. Yaroğlu, dere yataklarından alınan malzemelerin alınmasının yasaklandığını belirterek, “Bundan sonraki ihalelerde ‘çalışma yapılan dere yataklarından aynı dere yapımında kullanılmak üzere malzeme alınabilir’ cümlesini de değiştirdik. Kesinlikle bir daha dere ağızlarından malzeme alınmayacak. Kalafat Deresinde çalışmalar başlayacak ve alınan malzemede tekrar doldurulacak” dedi.

“Kalafat deresinin kısa sürede bitirileceğini öğrendik”

İstanbul’dan iki hafta önce Cide’ye köyüne tatile gittiğini söyleyen Mustafa Bar isimli vatandaş ise olaya sessiz kalmayan yetkililere teşekkür ederek, “Kalafat köyünde sahilden kum alınmasını gözlerimle gördüm. İzlerken gözlerim doldu. Hiç normal bir şey değildi, sessiz kalamazdım. Bir şeyler yapmam gerektiğinin farkındaydım. O yüzden sosyal medyadan birilerine ulaşmaya çalıştım. İlk aklıma Cide’nin haber kanalları oldu. Bizim sesimizi duydular. Yaptığımız haber yayınlandı ve yetkililere ulaştı. Devlet büyüklerimiz yapılan haberin ardından olaya duyarsız kalmadı, Ankara’dan hemen özel araştırma ekibi kuruldu. Bartın’dan ve İnebolu’dan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemiler geldi. Bölgedeki çalışmaları durdurdular ve yapılan işin yanlış olduğunu söylediler. Biran önce yapılan işin düzeltilmesi gerektiğini belirttiler. Yapılan incelemelerin ardından aldığım bilgiye göre, bundan sonra sahilde asla kum alınmayacağı belirtildi. Bunu öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Kalafat deresiyle ilgili projede çok kısa sürede tamamlanacakmış. Bu da sevindirici bir durum. Ben olayın bu noktaya gelmesinden emekleri geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sesimizin duyulmasında bizlere aracı olan İhlas Haber Ajansına da teşekkür ediyorum. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür ediyorum. Sesimizin duyulması bizleri mutlu etti” diye konuştu.