banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?

O ilde Türk semenderi görüldü

Sivas’ın Zara ilçesinde Lekeli Semender veya Türk Semenderi olarak adlandırılan Salamandra infraimmaculata görüntülendi.

Çevre 01.06.2021, 12:36
O ilde Türk semenderi görüldü

Sivas’ın Zara ilçesinde Lekeli Semender veya Türk Semenderi olarak adlandırılan Salamandra infraimmaculata görüntülendi.

Sivas’ta genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan Lekeli Semender görüntülendi. Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve ülkemizde yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor. Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata’nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor. Zara ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekiplerince görüntülenen Lekeli Semender görenleri de bir hayli şaşırttı. Ekipler Biyoçeşitlilik izleme kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu