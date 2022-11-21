O ilde sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı

Tokat’ta doğal görüntünün kaybolmaması için sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik işleri görevlilerinin dökülen ağaç yapraklarını süpürmemesi talimatı verdi. Talimatla birlikte parklarda görsel şölen yaşandı. Vatandaşlar dökülen yaprakların oluşturduğu manzaranın tadını çıkardı. Çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken, gençler bol bol öz çekim yaptı. Kasım ayı sonuna kadar parklardaki doğal güzellik yerini koruyacağı kaydedildi.

Alınan karardan memnun kalan vatandaşlardan emekli memur Dursun Ali Harputlu, "Bu yapraklar dalında nasıl güzelse yerde de öyle güzellik oluşturuyor. Biz kocadık diye gözden düşmeyelim, onlarda aynı bizim gibi. Yeşilliğinde nasıl seviliyorsa sarardığında da öyle sevilmesi lazım" dedi.