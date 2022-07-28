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O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Çevre 28.07.2022, 14:28
O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Denize girmek için sahile gelen vatandaşlar ise kumsalda güneşlenmekle yetindi.

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