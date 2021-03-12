Nurhak’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde hızı saatte 40 kilometreyi aşan rüzgar, binaların çatılarını uçurdu, elektrik iletim hatlarına zarar vererek ağaçları devirdi.

Nurhak, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında şiddetli rüzgara teslim oldu. Saatteki hızı 40 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çok sayıda ev ve ahırın çatısını yerinden sökerek etrafa savurdu. Şiddetli rüzgardan, elektrik iletim hatları da nasibini aldı. Kentin birçok noktasında direklerin zarar görmesiyle elektrik kesintileri yaşandı. Çatılarda bulunan güneş enerjisi panellerine de zarar veren şiddetli rüzgar sonrasında hasar tespit çalışmaları için Nurhak Belediyesi ve AKEDAŞ ekipleri harekete geçti. AKEDAŞ ekipleri, hasar gören direkleri ve iletim hatlarını onardı. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan da, sahaya inerek çatıları uçan ya da zarar gören vatandaşlardan bilgiler aldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki çatı parçalarını ve molozları temizlemek için harekete geçti.

Şiddetli rüzgarın yol açtığı maddi zararın tespiti için çalışmalar sürerken Nurhak Belediyesi, vatandaşlara acil bir durum olmadığı müddetçe evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Uyarıda, “Şiddetli rüzgar ve buzlanma olamaya devam edecek, acil bir durum olmadıkça evlerimizde kalalım, soba zehirlenmelerine dikkat edelim” denildi.