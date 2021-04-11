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Nisan karı Sivas’ta güzel görüntüler oluşturdu

Sivas’ta gece etkili olan kar yağışı kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu. Karla kaplı doğada yem bulamayan kuşların yardımına ise vatandaşlar yetişti.

Çevre 11.04.2021, 09:14
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Nisan karı Sivas’ta güzel görüntüler oluşturdu

Sivas’ta gece etkili olan kar yağışı kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu. Karla kaplı doğada yem bulamayan kuşların yardımına ise vatandaşlar yetişti.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Sivas’ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Beyaza bürünen tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu. Sıcak havaların etkisiyle açan çiçeklerse kar kütlesinin altında kaldı. Kar yağışının etkisiyle araçları beyaza bürünen vatandaşlar, güne kar temizliği yaparak başladılar. Karlı kaplı doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşları unutmayan esnaf İrfan Işın, kent meydanındaki güvercinleri besledi.

Sivaslılar, nisan ayında etkili olan kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söylediler. Kar yağışının gün içerisinde de aralıklarla etkisini hissettirmesi bekleniyor.
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