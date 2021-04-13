Nisan ayında kar sürprizi

Van’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, Bahçesaray ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir günlük tatil edildi.

Van’da dün geceden bu yana etkili olan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Ramazan ayının ilk günü vatandaşlar kar yağışıyla uyanmanın şaşkınlığını yaşarken, yağışların akşam saatlerinde kadar sürmesi bekleniliyor.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edilirken, kar kalınlığının ise 20 santimetreyi bulduğu belirtildi.