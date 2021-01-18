Nilüfer’e birinci sınıf "atık getirme merkezi"

Geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda yıllardır başarılı çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, birinci sınıf atık getirme merkezini kurarak bu alanda bir adım daha attı. 14 ayrı türde atığın toplanacağı merkezin açılışında konuşan Başkan Turgay Erdem, “Projeyle birlikte hem çevre bilinci gelişecek hem de ekonomiye ve çevre temizliğine büyük katkı sağlanacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ‘sıfır atık’ projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren ve sıfır atık belgesi almak üzere başvurusunu yapan Nilüfer Belediyesi, kurduğu birinci sınıf atık getirme merkezinin işlevsel olmasıyla sıfır atık hedefine biraz daha yaklaşmış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan Bursa’daki ilk 1. sınıf atık getirme merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Alaaddinbey ek hizmet birimlerinin olduğu yerleşkede kurulan atık getirme merkezinin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 1995 yılından beri geri dönüşebilir atıkları toplayan Nilüfer Belediyesi’nin, 2007 yılında çevre yönetim sistemini kurup, yatırımlarını yaparken de “hayat döngüsü” bakış açısını uygulayan bir kurum olduğunu vurguladı. Projelerin çevreye etkilerini önceden hesaplayarak, yatırımlara da bu doğrultuda yön verdiklerini belirten Başkan Erdem, “Biz, Nilüfer’de yılda yaklaşık 12 bin ton geri dönüşüm atığını vatandaşların evlerinin önünden topluyoruz. Kağıt, plastik, metal ve cam atıkları bundan sonra da toplamaya devam edeceğiz. Ancak burada oluşturduğumuz birinci sınıf atık getirme merkezimiz de, bu 4 kalemin dışında kalan atıklar için bir toplanma merkezi olacak. Bugün burada faaliyete geçen atık getirme merkezmiz çevre sağlığı adına önemli bir adımdır ve bizleri ‘Sıfır Atık’ hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır” dedi.

14 ayrı türde atığın toplanacağı merkezin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan Bursa’daki ilk atık getirme merkezi olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje hakkında bilgileri de paylaştı. Başkan Erdem şöyle konuştu: “Burada kâğıtlar, plastikler, metaller, camlar, ahşaplar, tekstiller, kurşunlu piller, diğer piller ve akümülatörler, flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaçlar, yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar toplanacak. Ve bu atıklar lisansı bulunan firmalara sevk edilerek geri dönüşümü sağlanacak. Diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek. Vatandaşlarımız, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları, merkeze kendileri getirerek teslim edecek.”

Sadece tarihi geçmiş ilaçların toplanması için Bursa Eczacılar Odası ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Başkan Erdem, bu kapsamda belirlenen Fethiye Sağlık Eczanesi, Melisin Eczanesi, Hanımeli Eczanesi, Taner Eczanesi, Özlüce Eczanesi’ne, vatandaşların ilaçları teslim edebileceğini söyledi.

Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanması sayesinde sürdürülebilir atık yönetim sistemi sağlanacağını vurgulayan Başkan Erdem, Nilüfer belediyesi olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ‘sıfır atık’ projesi kapsamında ‘sıfır atık belgesi’ almak için başvuru yaptıklarını da dile getirdi.