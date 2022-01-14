banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Nilüfer’de 2022, ’İklim Yılı’ ilan edildi

Nilüfer Belediyesi dünyadaki iklim krizine dikkat çekmek için 2022 yılını ’İklim Yılı’ ilan etti.

Çevre 14.01.2022, 13:21
Nilüfer’de 2022, ’İklim Yılı’ ilan edildi

Nilüfer Belediyesi dünyadaki iklim krizine dikkat çekmek için 2022 yılını ’İklim Yılı’ ilan etti.

2020 yılının tarım, 2021’ini gıda yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını ’İklim Yılı’ ilan etti. Bu kapsamda yıl boyunca farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler planlanırken, Nilüfer’de iklim sorunlarına dikkat çekecek projelerde hayata geçirilecek. Belediye ait binalara güneş panelleri kurulmasından, bisiklet yollarının uzatılmasına, kirletilen derelerin temizlenmesi için projeler geliştirilmesinden yeşil alanların arttırılmasına kadar bir dizi eylem planı hazırlayacak olan Nilüfer Belediyesi, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması için bilgilendirmeler yapacak.

Nilüfer Çayı’nın geçtiği Misi’de basın açıklaması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2022’nin Nilüfer’de ’İklim Yılı’ ilan edilmesinin gerekçelerini paylaştı. Dünyanın son yıllarda tartıştığı en büyük konulardan bir tanesinin küresel ısınma olduğunu vurgulayan Erdem, "Küresel ısınma, bizim kuraklık ve gıdaya erişebilirlik noktasında karşımıza çıkıyordu. Bu anlamda bakıldığında ciddi bir etki altındayız. Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu, değerlendirmelerde küresel ısınmanın en büyük sebepleri yüzde 95’le insan etkisidir. Öncelikle bizler küresel ısınmaya karşı kendimizi ve insanlarımıza farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu faaliyetleri değerlendirerek iklim krizine karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılı da farkındalık oluşması ve toplumuza bu değerleri anlatabilmek için ’İklim Yılı’ olarak 2022’yi ilan ettik. Vatandaşlarımızla beraber bir eylem planı içerisinde çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz" dedi.

Bisiklet yolları, yeşil alanlar arttırılacak

"Birleşmiş Milletler’in Başkanlar Sözleşmesi’ne küresel iklim krizine karşı imza koyan ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Karbon salınımı azaltılması konusunda bugüne kadar yaptığımız çalışmaları 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında arttırarak karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik bir çalışmamız var" diyen Erdem, "2022’de öncelikle ulaşmamız gereken değerler var. Yeşil alanların arttırılmasına yönelik çalışlarımıza devam ederken, bisiklet yollarını uzatacağız. Biz Nilüfer Belediyesi olarak 184 kilometre bisiklet yolu hedefimiz var. Kişi başına düzenlenen yeşil alan oranını da 19 metrekareye çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun etkileri içinde su kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Yenilenebilir enerji konusundaki eylem planımıza yönelik olarak belediye binalarımızın üzerinde güneş panelleri kurmaya devam edeceğiz. 12 binamızda bu sene yapacağımız çalışmalar var. Ayrıca Güngören Mahallesi’nde 1 megawatt’lık bir açık alan güneş enerjisi santrelini oluşturuyoruz. Bu ay içinde ihaleye çıkıyoruz. Bu yıl içinde de tamamlayacağız. Toplam 2 megawatt’lık enerjiye sahip bir belediye olarak geleceğimize yönelik çalışmalar olacak. Belediye olarak yapmamız gereken yeşil alanlarda su kullanımını azaltacak çalışmalara imza atmamız gerekiyor. Yağmur suyunu biriktirerek yağmur suyunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Nilüfer Çayı’nı kirletenleri kamuoyuna açıklayacağız"

Bursa’nın önemli sorunlarından Nilüfer Çayı ile ilgili de konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Aslında Nilüfer Çayı’nın başlangıç noktasındayız. Görüyorsunuz berrak akan bir suyumuz var. Buradan 10 kilometre ileriye gidin Geçit’te Nilüfer’in bittiği noktada su durumuna bakın hangi renk olduğu belli değil. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu suyumuz Marmara Deniz’ine akana kadar bu şekilde berrak olmalıdır. Misi bugün o anlamda çok önemli. Artık çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Nilüfer Çayı’ını kirletenlerle ilgili de çalışma yaparak bunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11