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Nilüfer çiçekleri kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta kirliliği ile gündeme gelen nilüfer çiçeklerinin bulunduğu göl, atık ve çöplerden temizlendi.

Çevre 01.07.2021, 15:59
Nilüfer çiçekleri kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta kirliliği ile gündeme gelen nilüfer çiçeklerinin bulunduğu göl, atık ve çöplerden temizlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekip, Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Gölü’nden, ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış araç lastikleri ile tonlarca atık çıkardı.

Yapılan çalışmayla birlikte, ender rastlanan türlerden nilüfer çiçeklerinin botanik sağlığı iyileşecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Nilüfer Gölü’nde yaptığımız çalışmayla kentimizin nadide bir doğal güzelliği temizlendi. Vatandaşlarımız da bölgeye karşı azami bir hassasiyet göstererek, göle atık bırakılması durumunda Alo 153 Çözüm Masası’na bildirerek bizlere yardımcı olabilirler” ifadeleri kullanıldı.
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