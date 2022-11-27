Kahramanmaraş’ta koruma altında olan nilüfer çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Pazarcık ilçesi Evri Mahallesi’nde ender türlerden ve koparmanın cezası 73 bin lira olan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Evri beldesinde dağın eteğinden çıkan kaynak su ile beslenen Bağlama Gölü’nün doğa severlerin uğrak yeri olduğunu söyleyen Yasin Mortaş, "Nilüfer çiçekleri göl üzerinde salınarak ruhumuza adeta baharlar fısıldıyor. Yaşam alanları daraldığı için koruma altındaki bu güzellik görsel şölen sunuyor bize" dedi.