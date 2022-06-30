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Niğde’de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı

Niğde’de sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sel suları nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

Çevre 30.06.2022, 20:53
Niğde’de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı

Niğde’de sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sel suları nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

Niğde Merkeze bağlı Dündarlı Kasabası’nda öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle kasaba içerisinde bulunan dereler taştı. Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi.

Bir vatandaşın bahçesindeki otomobil sel sularının içerisinde kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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