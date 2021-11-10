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Niğde’de kar yağışı etkili oldu
Niğde’nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Çevre 10.11.2021, 11:02
Niğde’nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Niğde -Çiftlik yolu Ketençimen mevki’inde kara hazırlıksız yakalanan araçlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek yerleşim yerlerine sabah saatlerinde başlayan kar etkili oldu. Yağan kar ile beraber bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.