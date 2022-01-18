Niğde’de 50 tane yasaklı köpek ırkı bakıma alındı

Niğde’de sokağa bırakılan 50 yasaklı tür köpek, Niğde Belediyesi hayvan barınağında bakılıyor.

Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi köpeklerin bazılarının barınağa bırakıldığını bazılarının ise ekiplerin sokaktan topladıklarını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yasaklı ırk hayvanlara 14 Ocak’a kadar mikroçip takılması gerektiğini, bunu yaptırmayanlara ise ceza uygulandığını aktardı. Özdemir, Ocak ayından önce barınakta yaklaşık 20 yasaklı ırk hayvan bulunduğuna, 14 Ocak’tan itibaren bu sayının 50’nin üzerine çıktığını söyledi. 14 Ocak’tan sonra bu tür hayvanların sokağa bırakılmasının arttığını belirten Özdemir, şunları söyledi;

"Vatandaşlarımız 14 Ocak’tan önce hayvanlarını buraya getirseydi, hiçbir şekilde bizler de zorlanmayacaktık, bu tehlikeyle de vatandaşlarımız karşı karşıya gelmeyecekti. Maalesef sokağa bırakılan hayvanlarımız oldu. Belediye olarak sokağa bırakılan bu yasaklı hayvanların hepsini topladık ve burada kontrol altına aldık, onlara da bakım işleri başlandı. Belediye olarak onları burada misafir edeceğiz."

Başkan Özdemir, rehabilitasyon merkezinde yılda 4 bine yakın sokak hayvanına müdahale yapıldığını anlatarak, bu işlemlerden 2 bin 500’ünün kısırlaştırma olduğunu söyledi. Belediye olarak önemsediklerini ifade eden Özdemir; "Burada sokak hayvanlarına en iyi şekilde müdahale etmeye ve bakmaya çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezi bölgedeki en iyi ve kaliteli merkezlerden birisi. Buraya 2 milyon lira bedelle hem yeni ameliyathanemizi hem de yeni yatırımlar yaptık. Özellikle çocuklarımıza hayvanları sevdirebilmek ve onların hafta sonları burada vakit geçirebilmelerini sağlamak adına alanlar yaptık" ifadelerini kullandı.