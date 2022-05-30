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Niğde’de 3 kiloluk mantar bulundu

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 kilo ağırlığında dağ mantarı buldu.

Çevre 30.05.2022, 10:52
Niğde’de 3 kiloluk mantar bulundu

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 kilo ağırlığında dağ mantarı buldu.

Çömlekçi köyü Yanyurt mevkiinde mantar toplamak için gezintiye çıkan Mustafa Öztoprak, Hüseyin Özdere, Soner Özdere ve Ergün Kıvrakdal dev bir mantara rastladı. Mantarı görünce büyük şaşkınlık yaşayan arkadaş grubu mantarı dikkatlice topraktan çıkardı. Mustafa Öztoprak, böyle bir mantarı ilk defa gördüklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Öztoprak; “Basketbol topu büyüklüğünde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında mantar bulduk. İlk defa bu kadar büyük mantar buldum” dedi.

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