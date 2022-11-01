Nevşehir’de 66 bin 660 lavanta toprakla buluştu

Nevşehir’de Itri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkilerinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde 66 bin 660 lavanta toprakla buluştu.

2021 yılında ‘Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ tarafından ‘En iyi Turizm Köyü’ ilan edilen Mustafapaşa köyünde ki Aziz Nikolaos Manastırı bölgesinde gerçekleştirilen Lavanta dikim etkinliğine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Belediye Başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Dünyanın en iyi turizm köyü seçilen Mustafapa’dayız. Kapadokya’nın renklerine yeni bir renk daha katacağız. Lavantalar ile yürüyeceğiz. Elbette hem ekonomik değeri itibariyle, hem de parfümeri sanayinde lavantanın yaygınlaşması adına önemli bir çalışma başlatıldı. Burada balondan bakıldığında yeni bir renk olarak ve yeni bir geçim kaynağı olarak Lavantanın yaygınlaşması adına önemli bir çalışma. Bizde bakanlık olarak bu işe tam olarak sahiplenmeye gayret ettik. Bundan sonrada bu ve benzeri desteklerimiz devam edecek” dedi.

“Cepte tarım başlıyor”

Lavanta dikim etkinliğinde konuşan Bakan Yardımcısı Gizligider, “Yeni modelimize 1 Ekim itibariyle geçtik. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının artık cep telefonu ve uygulamalar üzerinden ayrıca e-devlet üzerinden yapabilecek. Bundan sonra çiftçi kardeşimiz birilerin aramak ve basit bir işlem için birkaç gün uğraşmak zorunda kalmayacak. Yeni yıl itibariyle ‘Tarım Cebimde’ uygulamasıyla alacağınız desteğin yanı sıra nereye ne ekeceğiniz soruların tamamının cevabını cep telefonu üzerinden alacaksınız. Böylelikle 16 yıl okuyan ziraat mühendislerimizin ÇKS kayıtlarını girmesindense, bizzat toprakta, ahırda, ağılda çiftçimizin ve besicimizin yanında olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kapadokya’nın güzelliğine güzellik katacak bir projeye imza attıklarını söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’ de yaptığı konuşmada, “Kapadokya’nın güzelliği herkesin bildiği bir gerçek. Bu güzelliğin üzerine bir makyaj yapmak gibi algılanabilir. Ya da boynuna bir kolye takmak gibi düşünülebilir. Bu bölgeyi lavantalar ile daha da güzelleştirmek istedik. 18 ay sonra buraları gezdiğinizde Kapadokya’nın doğal coğrafi güzelliğinin yanı sıra tıbbi ve hoş kokulu bitkiler ile de ayrı bir güzellik katacak. Aynı zamanda bu lavantaların yağından da faydalanacağız. Eczacılık sektöründe de kullanacağız. Lavantalar ile Kapadokya’nın güzelliğine güzellik katmış olacağız” şeklinde konuştu.