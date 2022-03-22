Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı

Tunceli’de Doğa Fotoğrafçısı Hüseyin Narin tarafından bir köyde bulunarak tedavi altına alınan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu kurtarılamadı.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü sulak alanında hareketsiz duran balaban kuşunu gören Doğa Fotoğrafçısı Hüseyin Narin, kuşun uçamadığını fark etti. Kuşun soğuktan etkilendiğini düşünen Narin, üzerindeki monta sardığı kuşu beslemek için evine götürdü. Bu esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine de durumu bildiren Narin, kuşu besleme çabalarından sonuç alamadı ve kuş kurtarılamadı.

Köydeki sulak alanda son zamanlarda kuş ölülerine denk geldiğini dile getiren Hüseyin Narin, kuşların Mart ayında olunmasına rağmen çetin kış koşulları nedeniyle hayatlarını kaybettiğini düşündüğünü ifade etti.