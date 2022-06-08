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Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu, Düden Çayı üzerinde görüntülendi
Antalya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban Kuşu, çay içerisindeki yosunların üzerinde görüntülendi.
Çevre 08.06.2022, 15:24
Antalya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban Kuşu, çay içerisindeki yosunların üzerinde görüntülendi.
Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi’nden geçen Düden Çayı kenarında dün sabah yürüyüş yapan bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban Kuşu’nu fark etti. Vatandaş, yosunların üzerinde duran kuşu, cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre etrafına bakınan Balaban Kuşu, ardından bölgeden uzaklaştı.