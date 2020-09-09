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Nesli tükenmekte olan 600 keklik doğaya salındı
KIRKLARELİ’NİN KOFÇAZ İLÇESİNDE NESLİ TEHLİKE ALTINDA BULUNAN 600 KEKLİK DOĞAYA SALINDI.
Çevre 09.09.2020, 13:10
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Kırklareli’nin Kofçaz İlçesinde nesli tehlike altında bulunan 600 keklik doğaya salındı.
Tabiatta azalan veya nesli tükenme noktasına gelen kekliğin popülasyonunun arttırılması eylem planı kapsamında Afyonkarahisar Üretme İstasyonu’ndan Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne 600 adet keklik tahsis edildi. Kırklareli DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan 600 adet çil keklik, Kofçaz ilçesi Beyciler köyü mevkiinde tabiata salındı.
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