Nesli tükenmek üzere olan su samurları Araç Çayı’nda görüntülendi

Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

‘Nesli tehdide yakın’ kategorisinde sınıflandırıldığı için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü. Araç çayında suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.

(SOD-OA-