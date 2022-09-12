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Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi

Şırnak’ın Cudi Dağı eteğinde bulunan İkizce Deresi’nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.

Çevre 12.09.2022, 20:57
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi

Şırnak’ın Cudi Dağı eteğinde bulunan İkizce Deresi’nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.

Şırnak’ta su samurunun İkizce Deresi’nde avlanması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dere kıyısına çıkan su samurunun avladığı balığı yediği görüldü. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, daha sonra İkizce Deresi’ne girerek gözden kayboldu.

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