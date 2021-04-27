Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnasının yeni yuva yaptığı belirlendi

SAMSUN (İHA) – Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnasının (grus grus), Samsun’da yeni yuva yaptığı yerlerin izlenmesine başlandı.

Başlarında kırmızı leke bulunmaması Anadolu dağ turnalarını diğerlerinden ayıran en önemli fark olarak göze çarpıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde keşfedilen Anadolu dağ turnası, dünyada sadece Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan’da yaşıyor. Dünyada 40 çiftin altında kaldığı tahmin edilen bu alt türün Türkiye’deki yaşam alanlarını ise sulak alanlar oluşturuyor. Sulak alanlardaki kurutma çalışmaları, baraj, yol inşaatları ve üreme döneminde çıkarılan sazlık yangınları, dünyanın en nadir turna alt türünün varlığını tehdit ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, “Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda geçen yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığının belirlendiği yerlerde izleme çalışması başlattıklarını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ‘Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları’ doğrultusunda 11. Bölge Müdürlüğümüz illerinde 2021 yılı izleme çalışmalarına başlanmıştır. Samsun ilinde turna kuşunun önceki yıllarda üreme kaydı olduğu, geçtiğimiz yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığının belirlendiği yerlerde izleme çalışması Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü, teknik elemanlarının ve Samsun Şube Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.”