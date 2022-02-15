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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Çamlıçatak ormanlık alanında görüntülendi
Türkiye’de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak Ardahan’da Çamlıçatak ormanlık alanında görüntülendi.
Çevre 15.02.2022, 09:06
Türkiye’de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak Ardahan’da Çamlıçatak ormanlık alanında görüntülendi.
Ardahan’da birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.
Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Ardahan’da görüntülendi. Karla kaplı Çamlıçatak ormanlık alanında Caner Yıldız tarafından görüntülenen vaşak, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı yerleşim yerlerine kadar indi.
Vaşağı gören Caner Yıldız ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.