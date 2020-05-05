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Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi

Türkülere ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi

Türkülere ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında görüntülendi.

05 Mayıs 2020 Salı 11:09
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi

Erzincan'ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan turnalar, Ekşisu Sazlıkları sulak alanında görüntülendi.
Nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, DKMP Genel Müdürlüğünce bu kuşların popülasyonu ve yaşam alanlarının korunması için "Ulusal Turna Eylem Planı" hazırlandı. Plan kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekiplerince popülasyonların artması ve izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürütüldü.

Genellikle yaz aylarında konaklayıp kışın sıcak iklimli ülkelere göç ettikleri için Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan turnaların korunması, izlenmesi, kışlama ve üreme alanlarının tespiti için Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da araştırma yapıldı.

Araştırmalarda 2014'te 7 turnanın sazlıkta barındığını tespit eden ekipteki görevliler, uydu üzerinde ve sahada yapılan günlük etkin koruma çalışmaları ile turnaların popülasyonunda önemli bir artış sağlayarak sayıyı 30'a çıkarmayı başardı.

Görevlilerce yapılan halkalama işlemi ile göçmen kuşlardan olan allı turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçirdikleri tespit edildi. Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda turnaların yanı sıra angut ve karabatak gibi çeşitli kuş türleri de kameralara yansıdı.

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