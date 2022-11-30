Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, köpekten kaçıp ağaca tırmandı

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, köpekten kaçıp bir ağaca tırmandı. Vaşağın ağaçtaki görüntüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü yakınlarında avlanan vaşak, köpeklerden kaçarak bir ağacın üzerine çıktı. Vaşağın o anları Kurtuluş Demirdöğen isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Vaşağı ilk defa bu kadar yakından gördüğünü beliren Demirdöğen, "Köyün yakınlarında köpeklerin kedi kovaladığını fark ettim. Daha sonra köpekler fark edince kaçarak ağaca tırmandı. Bir süre cep telefonu kameramla kayıt altına aldıktan sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırdım. Vaşak daha sonra ağaçtan inerek ormanlık alan doğru gidip gözden kayboldu" dedi.