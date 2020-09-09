Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi
TÜRKİYE YABAN HAYATI ARAŞTIRMACISI AHMET TAŞÇI, “SU SAMURLARININ NESLİ ÜLKEMİZİN BİRÇOK BÖLGESİNDE AZALMAKTA. BUNUN EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ SULAK ALANLARININ YOK OLMASI VE ŞEHİRCİLİK PLANLARINDA BU CANLILARIN PLANLARA DÂHİL EDİLMEMESİ. EĞER BÖYLE GİDERSE İLERLEYEN YILLARDA ÜLKEMİZDE SU SAMURU GÖRMEK İMKÂNSIZ HALE GELECEK. O YÜZDEN DUYARLI OLALIM VE BU CANLILARIN YAŞAM ALANLARINI TAHRİP ETMEYELİM” UYARISINDA BULUNDU.
Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru Bursa’da görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sahilde bir süre dolaşan ve yiyecek arayan su samuru bir müddet sonra denize girerek gözden kayboldu.
Türkiye’de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları hakkında bilgi veren yaban hayatı araştırmacısı Ahmet Taşçı, “Su samurlarının nesli ülkemizin birçok bölgesinde azalmakta. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sulak alanlarının yok olması ve şehircilik planlarında bu canlıların planlara dahil edilmemesi. Eğer böyle giderse ilerleyen yıllarda ülkemizde su samuru görmek imkânsız hale gelecek. Bu canlıların üreme ve yaşama alanlarını tahrip etmeyelim” dedi.
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