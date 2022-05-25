Nesli tükenen İzmir yalıçapkınını vurdular

Hatay’ın Samandağ ilçesinde av tüfeğiyle vurulduktan sonra yaralı olarak bulunan İzmir yalıçapkını tedavi edilemeden telef oldu.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde bir vatandaş yerde yaralı olduğu için uçamayan İzmir yalıçapkınını fark edip, yaralı kuşu iş yerine getirdi. Burada yetkililerden yardım beklenirken, kuş hayatını kaybetti.

Kuşu yolda bulan esnaf Süleyman Dalgıç, "Evden çıktığım zaman yerde uçamayan kuş gördüm ve yaralı olduğunu düşünüp yanıma aldım. İş yerime getirdiğim zaman kanat ve ayak kısmında kan olduğunu fark ettim, yardım gelmeden telef oldu durumu kötüydü" dedi.