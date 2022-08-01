Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız."
Nehirdeyken vuran selden son anda kurtuldular
Umman’daki Wadi Alhoqain Nehri’nde bulunan çok sayıda kişi, aniden yaşanan selde sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.
Çevre 01.08.2022, 20:30
Umman’daki Wadi Alhoqain Nehri’nde bulunan çok sayıda kişi, aniden yaşanan selde sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.
Umman’ın Al Batinah bölgesinde yer alan Rustaq kasabasındaki Wadi Alhoqain Nehri’ni şiddet yağışlar nedeniyle meydana gelen sel suları vurdu. Nehirde bulunan çok sayıda kişi sel sularına kapılmaktan son anda kurtulurken, nehir kenarındaki 1 kişi ise arkadaşlarının onu son anda yakalaması sayesinde ölümden döndü.
Sel sonrası nehrin rengi kahverengiye dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Umman’ın kuzeyindeki Şinas, Saham ve Rustaq’da şiddetli yağışların sele neden olduğu aktarıldı.