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Nehirde bulunan çuvaldan telef olmuş 3 kedi çıktı
Adana’da Seyhan Nehri’nden çıkarılan ağzı bağlı çuvalın içinden telef olmuş 3 kedi çıktı.
Çevre 14.07.2021, 15:07
Adana’da Seyhan Nehri’nden çıkarılan ağzı bağlı çuvalın içinden telef olmuş 3 kedi çıktı.
Alınan bilgiye göre, Demirköprü mevkiinde günlük kontrol amaçlı gezilerini yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü dalgıçları, bugün sabah saatlerinde ağzı bağlı halde bir çuvalı gördü. Çuvalı açan balık adamlar içinde telef olmuş 3 kedi buldu.Çuvala konulan kedilerin en fazla bir gün önce atılmış olabileceği tahmin ediliyor.