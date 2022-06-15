banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Nazilli’de sağanak yağış sokakları dereye çevirdi

Aydın’ın Doğu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Nazilli’de yine su baskınlarına neden oldu. Kısa süre içinde belediye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın sona ermesi ile su baskınları giderildi.

Çevre 15.06.2022, 20:21
Nazilli’de sağanak yağış sokakları dereye çevirdi

Aydın’ın Doğu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Nazilli’de yine su baskınlarına neden oldu. Kısa süre içinde belediye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın sona ermesi ile su baskınları giderildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün akşam saatleri için Sultanhisar, Nazilli, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent için kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı tahmin edilen saatte gerçekleşti.

Nazilli’de aniden bastıran yağış nedeniyle şehir merkezindeki bazı bölgeler sular altında kaldı. Ekiplerin de hazırlıklı olması sonucu dereye dönen cadde ve sokaklar kısa sürede temizlendi. Bölgede şu an itibariyle yağış dururken biriken sular nedeniyle ulaşıma kapanan yollar da yeniden trafiğe açıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık