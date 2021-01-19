NASA Türkiye fotoğrafını paylaştı, durum vahim...

2020 yılı Türkiye'de genel olarak yağış oranları düşük ve kurak geçti. Bu durum ülkede bulunan yer altı ve yer üstü su kaynaklarının da ortalama seviyenin altına inmesine neden oldu. Yağışsız geçen yılın ardından Türkiye'nin bazı illerinde su sıkıntısı ortaya çıktı. Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini kötü etkilemiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının bu baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre kuraklık sorunu ciddi bir seviyede.

HARİTA YAYINLADI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yeni bir Türkiye paylaşımı geldi. NASA bu defa Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandı.

ORTALAMA SEVİYENİN ALTINDA

Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor. Söz konusu hesaplamaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.