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Nallıhan’da vaşak görüldü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde görülen vaşak, yakalandıktan sonra tedavisi yapılarak koruma altına alındı.

Çevre 15.04.2021, 12:08
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Nallıhan’da vaşak görüldü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde görülen vaşak, yakalandıktan sonra tedavisi yapılarak koruma altına alındı.

Doğal yaşamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar yerleşim yerlerine kadar iniyor. Ankara’nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde vaşak görüldüğü haberi yetkilileri harekete geçirdi. Bir evin bahçesinde vaşağı gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine veteriner eşliğinde gelen yetkililer, kovalamacanın ardından vaşağı yakaladı. Yakalanan vaşak tedavisi yapıldıktan sonra koruma altına alındı.
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