banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Nallıhan Kuş Cenneti ve renkli tepeleri ziyaretçilerini bekliyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti Tepeleri, oluşumları ve yansıttıkları görüntüler ile ilgi görüyor.

Çevre 20.06.2021, 11:16
Nallıhan Kuş Cenneti ve renkli tepeleri ziyaretçilerini bekliyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti Tepeleri, oluşumları ve yansıttıkları görüntüler ile ilgi görüyor.

Milyonlarca yıl önce oluşan tepeler ihtişamlı görüntüsüyle ilçeyi ziyaret edenlerin uğrak noktası haline geldi. Nallıhan Kuş Cenneti ve Kız Tepesi’nin eşsiz doğasını turizme kazandırmak adına yürütülen farklı projeler kapsamında yapılan iskele ile kız tepesi ve göçmen kuşları gözlemleme, yürüyüş yolları ve trekking güzergahları ile de kamp ve fotoğraf meraklılarına olanak sağlamaktadır.

Her yıl yerli ve yabancı birçok turist ağırlayan Nallıhan Kuş Cenneti Covid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tedbirler altında ziyaretçilerini bekliyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493