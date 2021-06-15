Nallıhan doğalgaza kavuşuyor

Nallıhan’da doğalgaz altyapı çalışmaları için ilk kazma vuruldu. İlk etapta iki büyük Mahalleyi kapsayacak doğalgaz için temel atma töreni düzenlendi.

Nallıhan’da ilçeyi doğalgaza kavuşturmak için çalışmalara başlanıldı. Gerçekleştirilen temel atma törenine AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Hacı Turan, Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Mahalle Muhtarları, İlçe Protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu kötü havadan kurtuluyoruz”

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bugün Nallıhan’ımıza uzun zamandır hayal ettiğimiz doğalgazın ilk temel atma töreni yapıyoruz. Bu hizmetin gelmesinde özellikle milletvekillerimizin çok gayreti oldu. Tabii ilk başta da Cumhurbaşkanımızın emriyle zaten Ankara doğalgaz programına alınmıştı, Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Asım Yüksel beyefendiyle tanıştığımız ilk günden bu yana doğalgaza ihtiyacımızın olduğunu söylüyordum, sürekli öne çekilmesi gerektiğini dile getiriyordum, Onların da büyük gayreti oldu ve bu vesilelerle bugün burada sizlerin huzurunda temelimizi atıyoruz, bu kötü havadan kurtuluyoruz. Emeği olan herkesten Allah razı olsun ilçemize hak ettiği hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Söz vermiştik. Çok şükür bir sözümüzü daha yerine getirdik. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.