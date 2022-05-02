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Nallıhan 30 yıl sonra temiz ve sağlıklı suya kavuştu: asbestli borular yenilendi

ASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği başlattığı Nallıhan’da da 40 kilometresi asbestli olmak üzere toplam 76 kilometre içme suyu altyapısını yeniledi.

Çevre 02.05.2022, 16:35
Nallıhan 30 yıl sonra temiz ve sağlıklı suya kavuştu: asbestli borular yenilendi

ASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği başlattığı Nallıhan’da da 40 kilometresi asbestli olmak üzere toplam 76 kilometre içme suyu altyapısını yeniledi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde altyapı seferberliği başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü ilçenin altyapısını neredeyse baştan sona yeniledi. Yaklaşık 30 yıldır asbest, PVC ile pik borulardan içme suyu kullanan ilçede, 76 kilometrelik yeni içme suyu hattı imalatı yapılarak 40 kilometre uzunluğundaki asbestli borular iptal edildi. Yeni boruların döşenmesiyle temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşan ilçede ayrıca 3 yeni su deposu da inşa edildi.

6 bin 682 abonenin içme suyu bağlantısı tamamlandı

6 bin 682 abonenin içme suyu bağlantısı tamamlanarak temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanırken, 3 yeni su deposunun inşa edilmesiyle de yüzde 70’lere varan oranlarda su tasarrufu sağlandı.

Nallıhan’da muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bu yaptığımız yenilemelerle 5 olan kuyu sayısını 2’ye düşürdük. Bu da bize gerek enerji gerekse içme suyu tasarrufu olarak dönüş yaptı. Altyapıyı yenilerken bin 500, bin ve 200 metreküplük 3 de yeni içme suyu deposu yaptık” dedi.

76 kilometre yeni içme suyu hattı

ASKİ, ilçede gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile insan sağlığını tehdit eden asbestli, ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arıza veren ve fiziki su kayıplarının yoğun olduğu boruları yenileyerek ilçeyi temiz, sağlıklı ve güvenli suya kavuşturdu.

Öztürk, ilçe meydanında sohbet ettiği muhtar ve mahalle sakinlerine yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Nallıhan 27 bin vatandaşımızın yaşadığı bir ilçemiz. Burada ilk tespitlerimize göre yüzde 70’lere varan bir kayıp kaçak oranı mevcuttu. Yaptığımız tespitlerde buradaki hatların eski, PVC, asbest ve pik ağırlıklı borularla döşenmiş olduğuydu. Bu nedenle önceliğimizi buranın içme suyu altyapısını daha sağlıklı ve ekonomik ömrü daha uzun altyapı ile yenilemekti. Yenilediğimiz 76 kilometrelik yeni içme suyu hattıyla ilçemizde musluklardan sağlıklı, temiz ve kesintisiz su akıtacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuyu suyunu azaltarak ve yeni içme suyu deposu yaptığımız için eskiden olduğu gibi herhangi bir arızada tüm mahallenin suyu kesilmeyecek ve arıza direkt giderilebilecek.”

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