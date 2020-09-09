Nadir görülen örümcek Kahramanmaraş’ta görüntülendi
DÜNYADA NADİR GÖRÜLEN ‘ARGİOPE LOBATA’ ÖRÜMCEĞİ KAHRAMANMARAŞ’TA İKİ FOTOĞRAF SANATÇISI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Dünyada nadir görülen ‘Argiope Lobata’ örümceği Kahramanmaraş’ta iki fotoğraf sanatçısı tarafından görüntülendi.
Türkiye’de iki türü olan örümceğin dünyada Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşadığı öğrenilirken, Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu (KAMFOD) üyelerinden Baki Özdoğan Suat Tüfenk tarafından Onikişubat ilçesi kırsalında fotoğraflandı.
Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülenen örümceğin üzerindeki desenler dikkat çekerken, örümceğin ölümcül olduğu da belirtildi.
İnsan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olan örümceğin zehrinin ise ‘nörodejeneratif’ hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu öğrenildi.
Erkekleri 6, dişileri ise yaklaşık 25 milimetre civarında olan örümceğin gümüş, siyah ve beyaz renklerle dikkat çekiyor.
Cinsin diğer türleri gibi bu örümceğin de zikzak yaparak ağ yaptığı öğrenildi.
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