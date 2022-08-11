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Musul’da vadide yangın paniği

Irak’ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.

Çevre 11.08.2022, 14:54
Musul’da vadide yangın paniği

Irak’ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul’un Sümer semtindeki Kamış Vadisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler hızla geniş alana yayıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı öğrenildi.

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