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Musul’da vadide yangın paniği
Irak’ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.
Çevre 11.08.2022, 14:54
Irak’ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul’un Sümer semtindeki Kamış Vadisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler hızla geniş alana yayıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı öğrenildi.