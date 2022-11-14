Muş’taki oto lastikçilerde “Kış Lastiği” mesaisi

Muş’ta 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması çerçevesinde sürücüler araçlarının lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Muş’ta havaların soğuması ve meteorolojinin yağış uyarısı yapmasının ardından oto lastiği satıcılarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illeri arasındaki Muş’ta lastikçilerin yolunu tutan sürücüler, yağışlar öncesi araçlarının lastiklerini değiştiriyor. Yoğunluğun oluştuğu oto lastikçiler, yağışlar yaşanmadan sürücülerin bir an evvel lastiklerini değiştirmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Sürücülere kar yağışı yaşanmadan lastik değişimi uyarısında bulunan lastik ustası Tuncay Avçil, 2022-2023 kış lastiği değişimi sezonunun başladığını söyledi. Vatandaşların yoğun kar yağışı ve yağmurda mağdur olmamaları için lastik değişiminin önemli olduğunu anlatan Avçil, “Şu anda yoğunluğumuz yavaş yavaş başladı. Kar yağmasını bekleyelim diye bir şey yok. Zaten kış sezonuna girmiş bulunuyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde ve özellikle Muş ilimizde kış mevsimi erken geliyor. Müşterilerimizin mağduriyet yaşamamaları için erkenden araç lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz” dedi.

Araç lastiklerini değiştiren sürücülerden Serhat Aydoğdu ise “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte aracımın lastiklerini değiştirmeye geldim. Yarın bir gün kar yağışı yaşanırsa sıkıntı çekmeyelim. Kış lastiği önemli” diye konuştu.