Muş’ta sıcaktan bunalan çocuklar eğlenceyi çayda serinlemekte buldu

Muş’ta sıcak havadan bunalan çocuklar, Çar Çayı yatağındaki kar suyuna girerek serinlemeye çalışıyor.

Muş’ta sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, kendi oluşturdukları göletlerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Merkeze bağlı Kale Mahallesi yakınından geçen Çar Çayı’nda serinlemeye çalışan çocuklar, okulların tatil olmasıyla günün bir bölümünü burada geçiriyor. Çocuklar, burada bir yandan güneşlenirken, bir yandan da kendileriyle getirdikleri yiyecekleri tüketiyorlar. Yüzmeyi hem piknik hem de eğlenceye dönüştüren çocuklara, zaman zaman yetişkinler de eşlik ediyor.

8. sınıf öğrencisi İsmail Özcan, okulların tatil olduğunu ve evde sıcaktan bunalınca arkadaşlarıyla birlikte her gün Çar Çayı’na gelip 2 saat yüzdüklerini belirterek, “Yüzdükten sonra çıkıp eve gidiyoruz. Burada çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla yüzüyoruz. Ebelemece oynuyoruz, top getirip oynuyoruz ve balıklama suya atlıyoruz. Hep beraber burada vakit geçiriyoruz” dedi.

Suda yüzen çocuklardan Mahmut Demirel ise “Herkes batıda denizde yüzerken biz de burada Çar Çayı’ndaki kar suyunda yüzüyoruz. Su soğuk olmasına rağmen eğlence için yüzüyoruz” diye konuştu.