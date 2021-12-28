Muş’ta Sibirya soğukları

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle Karasu Nehri’nin yüzeyi buz tutarken, ağaçlarda ise soğuktan dolayı kırağı oluştu.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye düşerken, ovadaki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 dereceyi gördü. Hava sıcaklığının olumsuz etkilendiği kentte Karasu Nehri’nin büyük bir bölümü buzla kaplanırken, ağaçlarda kırağı çatılarda ise buz kütleleri oluştu. Yakıt depoları donan bazı araçlarda sürücülere zor anlar yaşattı.

Merkeze 30 kilometre mesafedeki Mercimekkale köyü yakınlarındaki Arıncık sulama regülatörüne bağlı sulama kanallarında buzlanmalar meydana geldi. Havadan görüntülenen regülatörde kartpostallık manzaralar oluştu.

Tır sürücüsü Ünal Tatar, yakıt depolarının soğuktan dolayı donmaya başladığını söyledi. Aşırı soğuklar nedeniyle bazı araçların çalışmadığını vurgulayan Tatar, “Kar fazla olmamasına rağmen bu yıl aşırı derecede soğuk var. Dereler donmuş, ağaçlar kırağı tutmuş durumda. Hayat şartları burada çok zorlu” dedi.