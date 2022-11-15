Muş’ta karlı dağlarla birleşen sonbahar güzelliği hayran bırakıyor

Muş’ta havaların soğumasıyla gelen sonbahar mevsimi, doğada renk cümbüşü oluşturdu.

Muş’ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağaç ve bitkilerin karlı dağlarla birleştiği görüntüler, doyumsuz seyir zevki sunuyor. Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolu civarı ve Bağlar bölgesinde oluşan sonbahar manzaraları, görenleri adeta büyülüyor.

Doğada sonbahar mevsimini izlemek için yürüyüşe çıktığını anlatan vatandaşlardan Mehmet Saygın, “Muş’un sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Havalar soğumaya başladı. Muş’un bağlarında ağaçlar rengarenk bir hal almış durumda. Şu anda renk cümbüşü yaşanıyor. Bağlar bölgesinde çok güzel bir manzara var. Ben de bu havayı değerlendirerek gezmeye çıktım” dedi.